أبوظبي 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأدانت الإمارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال شرقي نيجيريا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى أبرياء.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //11:31ت م0049