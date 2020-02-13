المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسنظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وحدة لسان الزائر أمس, مبادرة بعنوان "تواصل معي واسألني" ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".وأوضح مدير وحدة لسان الزائر يوسف بخاري أنه تم خلال المبادرة استقبال زوار المسجد النبوي والترحيب بهم, وتقديم الهدايا لهم, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وذلك ضمن الجهود والخطط التي تهدف إلى تقديم أفضل الخِدْمات لقاصدي المسجد النبوي.// انتهى //11:35ت م0050