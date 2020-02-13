حائل 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسرشح قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي في حائل بالتعاون مع أحد شركات القطاع الخاص توظيف 14 مستفيداً ومستفيدة من الضمان بحائل.وأوضح فرع الوزارة بحائل أن الهدف من عقد الاتفاقيات هو تحويل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية المنتجة، حيث يأتي ذلك الهدف ضمن خطط الوزارة الداعمة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 بمنح المزيد من فرص العمل للسعوديين المستفيدين من الضمان من الشباب والشابات القادرين على العمل.وأشار إلى أن العمل لا يزال جاري لترشيح عدد من طالبي العمل من الجنسين من مستفيدي الضمان لوظائف اخرى في قادم الأيام.// انتهى //11:43ت م0053