تونس 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسنقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم حالة الترقب التي يعيشها الشارع التونسي في انتظار الإعلان غداً عن أعضاء الحكومة الجدد بعد سلسلة من المشاورات العسيرة، مشيرة إلى أن حكومة إلياس الفخفاخ قد تمر بسهولة أمام البرلمان بعد أن تمكن من إرضاء جل الأطراف السياسية الفاعلة.وكتبت في الشأن المغاربي عن اعتزام بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تنظيم جولة ثانية للجنة العسكرية الأسبوع القادم بجنيف وذلك على آمل التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في ليبيا.وأشارت صحف الخميس إلى إعلان السلطات العراقية انطلاق عملية عسكرية للقضاء على بقايا الإرهاب بمحافظة الأنبار والمناطق القريبة من الحدود السورية والأردنية .وتطرقت إلى تأكيد وزارة الداخلية المصرية مقتل 17 إرهابياً في عملية أمنية شمال سيناء.وكتبت صحف تونس عن تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد الألف سُجلت كلها في الصين باستثناء حالتين خارجها، مشيرة إلى المحادثات التي جرت بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأندونيسي جوكو ويدودو من آجل تبادل الآراء حول سٌبل مكافحة هذا الفيروس.// انتهى //11:44ت م0054