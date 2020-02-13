رام الله 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.وأولت اهتمامًا بتكليف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمخاطبة منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام للأمم المتحدة، للعمل على إرسال لجنة تحقيق دولية إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي، للاطلاع على حجم الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى عن كثب، والتحرك الفاعل والمؤثر لنصرتهم.وتحدثت عن أقوال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عزام الأحمد إن الرئيس محمود عباس تحدث باسم شعبنا وقواه الوطنية وفصائله، وجدد التأكيد من على أعلى منبر في الأمم المتحدة على تمسك شعبنا وقيادته في موقفها الثابت أمام محاولات التضليل والضغوط في مجلس الأمن.ونشرت صحف فلسطين خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين وطلاب يهود وعناصر من شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:48ت م0057