ينبع 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسنظم تعليم ينبع، اليوم ورشة تعريفية بعنوان " مهارات عرض الأبحاث العلمية في المؤتمرات العلمية"، بحضور مديرة مكتب شمال ينبع نوف القحطاني ومنسقة برنامج المؤتمر العلمي الـثالث عشر بقيادة الطلبة بتعليم ينبع ابتسام جوهرجي وعدد من المشرفات التربويات.واستهدفت الورشة الطالبات المرشحات للمؤتمر العلمي الـثالث عشر بقيادة الطلبة والمعلمات المشرفات على البحوث، بهدف التعريف بأسس عرض الأبحاث العلمية وكيفية مناقشتها في المؤتمرات العلمية .وأوضحت " جوهرجي" أن القسم يسعى من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تنمية مهارات عرض الأبحاث العلمية وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين لدى الطالبات، وإعدادهن للتفاعل التربوي والاجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.يذكر أن تعليم ينبع سيشارك في المرحلة القادمة من المؤتمر العلمي الـثالث عشر بقيادة الطلبة، والتي تستضيفها إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة في الفترة من 8 -10 /7 /1441هـ ، بعدد من المشاريع البحثية للطالبات المرشحات على مستوى المحافظة والبالغ عددهن 6 طالبات.// انتهى //13:10ت م0099