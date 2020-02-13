الكويت 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 5ر6 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6209 نقطة بنسبة انخفاض 1ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر417 مليون سهم تمت من خلال 11167 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار كويتي (نحو 8ر125 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4844 نقطة بنسبة 08ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر371 مليون سهم تمت عبر 6265 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6898 نقطة بنسبة 17ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر26 مليون سهم تمت عبر 4902 صفقة بقيمة 6ر26 مليون دينار .// انتهى //13:18ت م0102