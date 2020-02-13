الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسالتقى عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكازاخستانية عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى بمقر المجلس بالرياض اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بيريك أرين.وفي بداية اللقاء أكد العيسى أهمية العلاقات السعودية الكازاخستانية، والتعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات السياسية والبرلمانية والثقافية والتجارية والعلمية.وأكد أن لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكازاخستانية تعمل بشكل دؤوب على تقوية العلاقات الثنائية نظرًا للثقل الذي تمثله جمهورية كازاخستان سياسيًا واقتصاديًا وصناعيًا، متطلعًا للدفع بالعلاقات إلى مستويات أوثق في مختلف المجالات خاصة البرلمانية .من جهته أكد سفير جمهورية كازاخستان حرص بلاده على تعزيز وتقوية العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا فخر واعتزاز بلاده بهذه العلاقات، آملًا تعزيزها وتقويتها لمستويات أعلى.وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في المجلس تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //13:20ت م0104