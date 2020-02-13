القاهرة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأكد رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط أن النزاعات المسلحة والصراعات التي تشهدها العديد من دول المنطقة العربية ساعدت على تزايد عمليات الاتجار في البشر، مطالبًا بضرورة وضع إستراتيجيات موحدة في إطار وطني وفي إطار الجامعة العربية وتفعيل ما هو موجود من تشريعات وسياسات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.وقال الدكتور شموط في تصريح له اليوم إن منطقتنا العربية تمر بتحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بملفات اللاجئين والنازحين من مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة وهو ما ألقى بظلاله وأثاره السلبية على أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وخاصة جرائم الاتجار بالبشر واستغلالهم التي تصنفها الأمم المتحدة جرائم الاتجار بالبشر.وأوضح أن الإحصائيات العالمية تتحدث عن حوالي 800 ألف جريمة اتجار بالبشر سنويًا ما بين طفولة ونساء ورجال وهذا رقم مرعب للغاية، والمنطقة العربية في حاجة إلى تقييم تجربتها في محاربة هذه الظاهرة.// انتهى //13:31ت م0108