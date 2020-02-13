لندن 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالحالة الإنسانية الحرجة التي يعيشها سكان مدينة إدلب جراء القصف العشوائي من قبل قوات الأسد، محذرة من إن عدم التحرك الدولي يدفع ثمنه آلاف النازحين على الأرض يومياً.وكتبت عن تبني مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في ليبيا ويتبنى مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير 2020.وتناولت في الشأن السوداني متطلبات تحقيق السلام والإستقرار بعد ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام البشير، مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء الانتقالية يمكنها تجاوز العقبات بقليل من الدعم الخارجي.ونقلت تقاير عن أن مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية إقتربت من تحقيق اتفاق جزئي مؤقت يمهد لمحادثات شاملة في المستقبل.وعلى الصعيد المحلي، تناولت الصحف الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل العاصمة لندن، فيما بلغت عدد الإصابات على المستوى القومي ثماني حالات دون تسجيل حالة وفاة إلى الآن.// انتهى //13:35ت م0110