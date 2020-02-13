المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساختتم أمس بالمدينة المنورة , ملتقى "ويبقى الأثر" بجمعية واعي, ضمن مبادرة خير أمة, بحضور 200 فتاة .وأوضحت مشرفة المشروع بالجمعية ردينة الصالح أن الملتقى اهتم بإبراز قيمة الاعتزاز بالهوية والتعبير عن العطاء عبر مجموعة من الورش والمشاركات لعدد من المدارس الحكومية والخاصة, كما يُعد هذا الملتقى أول ملتقى جماهيري للمحافظة على قيم الفتاة بجمعية واعي.// انتهى //14:45ت م0142