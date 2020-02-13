الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين اليوم، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو والوفد المرافق لها الذي يزور الخرطوم حالياً.وأكد قمر الدين خلال اللقاء التزام بلاده بإنجاح الفترة الانتقالية لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والمساواة بالتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي.من جانبها، أكدت روز ماري التزام الأمم المتحدة بدعم الفترة الانتقالية حتى تحقق أهدافها، مشيرة إلى انه تم الاتفاق على الوجود المستقبلي للأمم المتحدة في السودان عبر بعثةٍ سياسية خاصة تهدف إلى مساعدة الحكومة في بناء السلام ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع السودان على أن تنتهي فترة وجود البعثة الخاصة بانتهاء أجل الفترة الانتقالية.// انتهى //14:48ت م0143