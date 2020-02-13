الدمام 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الأوقاف أمس، لقاء بعنوان "الصناديق والأوقاف العائلية" , شارك فيه رئيس المحكمة العامة في محافظة القطيف الدكتور منصور بن عبدالعزيز السلامة، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.واستعرض الدكتور السلامة اهتمامات الصناديق والأوقاف العائلية ودورها والبعد الاقتصادي لهذه الصناديق لبعض الأفراد العائلية، وأهميتها في البناء المالي لهم، موضحاً أهمية الصناديق الوقفية ودورها الاجتماعي والعائلي.وقال : إن المعنيين بالصناديق الوقفية هم جميع أفراد العائلة وأحيانا الشريحة المشاركة في الصندوق أو الجمعية، بالإضافة إلى المرجعية التي ترتكز على النظام الأساسي للكيان الحقوقي وشروط الموقف أو الواهب أو الأعراف والقيم، لافتًا إلى أن أبرز مايمثل هذا الدور الاجتماعي هي كيانات المؤسسات العائلية الوقفية والشركات الوقفية العائلية والجمعيات العائلية والتعاونية والخيرية.وبين السلامة الدور القيادي للصناديق والذي يتمثل في المحافظة على الكيان العائلي من حيث الوجود أو النفوذ والنصائح العامة، كما يهتم بالمعنيين به من أهل الحل والعقد في العائلة.//انتهى//14:51ت م0144