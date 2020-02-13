الباحة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسانطلقت أمس, الدورة التدريبية الأولى في الخط العربي و الرسم التشكيلي ، التي تعقدها مؤسسة نون الفنون بالباحة ، لنزلاء إدارة السجن العام بمنطقة الباحة.والتحق بالدورة التي تشمل مختلف المجالات الفنية والثقافية نحو 70 نزيلاً يتم من خلالها تدريبهم على الأساسيات ، وتأهيلهم للالتحاق ببرامج تخصصية في الرسم التشكيلي ، والخط العربي ، والموسيقى وغيرها من البرامج التي تقدمها المؤسسة.وأوضح مدير السجون بمنطقة الباحة العقيد فايز بن مبارك الاحمري أن إقامة مثل هذا البرنامج التدريبي؛ سيكون له الأثر الكبير في فتح مجالات وفرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن؛ مؤكداً أن البرنامج يعد بداية مباركة لمزيد من التعاون والعطاء بين مؤسسة نون الفنون ومديرية السجون بالمنطقة؛ لما فيه الخير والنفع للنزلاء.// انتهى //14:58ت م0148