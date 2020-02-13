الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسيخوض الخيالة الأبرز عالمياً سباقات الخيل السعودية في أشواط "تحدي الخيالة" برعاية شركة الاتصالات السعودية ضمن بطولة "كأس السعودية" التي تنطلق يومي 28 و 29 فبراير الجاري، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.ويسعى الخيالة للفوز بجوائز مالية قيمتها 1.6 مليون دولار أمريكي، بواقع 400 ألف دولار لكل شوط من الأشواط الأربعة، يتقاسمها كل من مالك الجواد، والمدرب، والخيال.ويحصل الخيال الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في أشواط التحدي الأربعة على جائزة نقدية قيمتها 30 ألف دولار إضافة إلى ما نسبته 15% من قيمة الجائزة لكل شوط, حيث يشارك في هذه الأشواط خيالة دوليون من الجنسين قادمون من 10 دول مختلفة حول العالم.ومن المقرر أن ينطلق الشوط الأول من سباقات تحدي الخيالة عند الساعة الـ: 03:20 ظهراً، فيما ينطلق الشوط الأخير عند الساعة 07:00 مساءاً، وستفتح بوابات الدخول بداية من الساعة 12 ظهراً.وتضم تشكيلة النجوم المتسابقين، فرساناً وفارساتٍ، من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا. فعلى مستوى الفارسات، تشارك الفارسة الأشهر في نيوزيلندا (ليزا علبرس) الفائزة بأكثر من 1500 سباق، و(نيكولا كوري) الحاصلة على صدارة بطولة المملكة المتحدة، ومواطنتها (صوفي دويل) الفائزة بسباقات في الفئة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية, كما تشارك اليابانية (ناناكو فوجيتا) التي تحمل رقما قياسياً في الفوز بأكبر عدد بطولات لفئة السيدات بواقع 130 فوزاً، بالإضافة إلى أفضل متسابقة فرنسية (ميكايل ميشيل)، والكندية (إيما جاين ويلسون) التي تأتي ضمن قائمة أفضل 6 متسابقين على مستوى كندا، وأخيراً السويسرية (سيبيل فوجت) التي حازت على أكثر من 96 فوزا في سباقات الخيل في ألمانيا.ومن الميدان السعودي يشارك الخيال (عادل الفريدي) من المملكة، والبنمي (روبيرتو راموس) كأفضل خيال محلي، إلى جانب الفائزون بالمراكز الأولى في فئات متعددة، وبطولات عالمية، وهم: الفرنسي (أوليفييه بيسليير)، والبريطاني (ريان مور)، والياباني (يوتاكا تيك)، والأمريكي (مايك سميث)، والإيطالي (فرانكي ديتوري).وتتم المنافسة في هذه السباقات من خلال إعطاء النقاط لكل فارس أو فارسة وفقاً لوضعه، كما سيتم تحديد ترتيب كل متسابق حسب إجمالي عدد النقاط المكتسبة خلال السباقات الأربع، وذلك وفقاً لما يأتي:المركز الأول15 نقطةالمركز الثاني 10 نقاطالمركز الثالث7 نقاطالمركز الرابع5 نقاطالمركز الخامس3 نقاطوسيحصل الفارس الذي حصد أكبر عدد من النقاط بعد انتهاء السباقات الأربعة على كأس البطولة في الحفل الختامي.وستقام السباقات الأربعة على المسار الترابي في مضمار الملك عبد العزيز في الرياض، وسيتم التنافس فيها على مسافات 1400 متر، و 1600 متر، و 1800 متر، و 1200 متر على التوالي, وستخصص أول ثلاثة أشواط من التحدي للخيل عمر 4 سنوات فما فوق، في حين خُصص الرابع والأخير للخيل عمر 3 سنوات .ورحب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية السعودي بنجوم الفروسية العالميين في أول تحدٍ دولي بهذا الحجم في المملكة العربية السعودية, وقال: "سيتنافس في هذا التحدي مجموعة متميزة من المتسابقين والمتسابقات الدوليين والمحليين على قدم المساواة، ونحن فخورون بهذه المناسبة في بطولة "كأس السعودية" على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، مقدماً شكره لشركة الاتصالات السعودية STC على رعايتها لهذا التحدي ومشاركتها في مؤازرة ودعم هذا الحدث الوطني الكبير، التنافسي والممتع للغاية في الوقت نفسه، والذي سيحظى بإعجاب الجماهير، وحضور متوقع أكثر من 10 آلاف مشاهد من جميع فئات المجتمع.وتتوفر تذاكر هذا الحدث العالمي التاريخي الذي تشهد المملكة العربية السعودية لأول مرة، على موقع البطولة الإلكتروني (www.thesaudicup.com) ابتداءً من 25 دولار، يُصاحبها حزمة من الفعاليات الترفيهية العائلية، والمطاعم المتنقلة، وخدمات الضيافة الراقية، من أجل إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة نجومهم المفضلين، والاستمتاع بأجواء الفروسية ، ونجومها العالميين.// انتهى //15:00ت م0151