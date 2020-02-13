الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسنظمت المجموعة الاستشارية السعودية لمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي بالتعاون مع الجمعية السعودية لارتفاع ضغط الدم الرئوي اليوم (أعمال المؤتمر السنوي الثالث عشر لارتفاع ضغط الدم الرئوي) للبحث في التطور العلاجي للمرض، بحضور المتخصصين والخبراء في هذا المجال القادمين من الدول الأوروبية واليابان .وأوضح رئيس الجمعية السعودية لارتفاع ضغط الدم الرئوي واستشاري أمراض الرئة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبد الله الضلعان أن المؤتمر السنوي الثالث عشر أصبح علامة فارقة لكونه الوحيد والأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة بأمراض الأوعية الدموية الرئوية في المجتمع عامة، وبين المهنيين الطبيين على وجه الخصوص، كما يهدف إلى التحقّق من وجود وانتشارأمراض الأوعية الدموية الطرفية في المناطق التي تعاني نقصًا في الخدمات، وإقامة وتطوير العلاجات الفعَّالة، وتقديم الخدمات الاستشارية للوكالات الصحية والصناعية.يذكر أن المؤتمر تزامن مع إطلاق المجموعة الاستشارية السعودية لمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي حملتها السنوية لعام "2020" تحت شعار (سلامة قلبك الأيمن) للتوعوية بأهمية الكشف المبكر للجزء الأيمن من القلب محل الإصابة بالمرض.//انتهى//15:15ت م0154