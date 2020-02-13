الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 الموافق 13 فبراير 2020 واسواصلت أندية الحي في منطقة الرياض نشاطها الاجتماعي والتعليمي والترفيهي، وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء أمورهم من المنتسبين لها من خلال دورات تدريبية ومهارات مبتكرة وزيارات نوعية تهدف إلى قضاء أوقاتهم وملء فراغهم.وبرز من بين تلك الأندية نادي الحي في ثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم، حيث نظم عددا من الفعاليات والمناسبات النوعية كان أبرزها برنامج اليوم الأولمبي في مقر نادي الوطن للهواة بحضور 30 مستهدفا لجميع الفئات بدعوة من اتحاد التايكوندو للمشاركة في فعاليات اليوم الأولمبي بإشراف الكابتن خالد بن سعد الدهيمي والكابتن سلطان بن حمد الشاهين في الصالات الخضراء.وهدف البرنامج إلى زيادة احتكاك لاعبي النادي بالفرق الأخرى، واكتساب الخبرات وتطوير المهارات، ولقاء رئيس الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى برنامج قوة التحمل في مقر الصالة الرياضية، الذي حضره 30 مستفيدا من براعم وناشئي وشباب النادي، بهدف إتقان مهارات الاستعراض لفئة البراعم وشد الجسم وزيادة لياقتهم لما فيه من فائدة صحية وزيادة سرعة الضربات وتركيزها لجمع النقاط وتحمل المشاق، وتكثيف التدريبات المتنوعة التي نفذها خالد الدهيمي وفهد الدعجاني وسلطان الدهيمي.فيما نظم النادي برنامج مهارات في كرة اليد والتصويب بالوثب في المجال الرياضي بحضور 25 مستهدفا من فئة الشباب، ويهدف إلى تعلم مهارة الارتقاء عاليا والحفاظ على الوزن وسرعة البديهة في التركيز والتصويب أثناء الارتقاء وزيادة مرونة الجسم وفوائد صحية في التفكير وصحة الجسم والعمل على شده وتحسين عضلات الذراع وتنمية الثقة بالنفس وتمرين القلب والأوعية الدموية وتقوية الجسم العلوي للاعب ورشاقة اليدين والقدمين واتزان الجسم، إضافة إلى برنامج لرفع مستوى اللياقة تم تنفيذه في أحد الملاعب، واستهدف 25 شابا بإشراف الكابتن خالد الدهيمي والكابتن سلطان الشاهين، بهدف رفع مستوى لياقة اللاعبين وإعدادهم لياقيا للبطولتين القادمتين في المنطقة الشرقية والفجيرة.من جهة أخرى نظم نادي قيس بن عاصم فعالية المنافسات الرياضية في مجال الصحة والترفيه بحضور الطلاب والمعلمين في الصالة الرياضية لمدة يوم واحد، وهدفت إلى نشر ثقافة ممارسة رياضة كرة القدم لفئة الطلاب، والتوعية وبث روح التحدي وإيجاد المنافسات بينهم، ومساعدتهم على تفريغ طاقاتهم بشكل هادف، وتحفيزهم واستغلال وقت فراغهم فيما يفيدهم صحيا، وبناء أجسامهم، وتنمية شخصية الطالب، من خلال دمجه في المجتمعات الرياضية والتعرف على اللاعبين وفرق من مدارس مختلفة، وبالتالي تطوير شخصيته ليصبح فردا لديه خبرات متجددة وتنمية الأخلاق الحميدة لديه، نفذ البرنامج عبدالله سعد الصاهود بإشراف قائد النادي عائض محمد الأسمري.كما أقام النادي فعالية "الرسم في الهواء الطلق" في ساحة النادي بمشاركة أكثر من 20 زائرا وطالبا، بهدف تعريف الأعضاء بأنواع الألوان والإبداع في الرسم والتلوين والتعبير عن النفس والمقاصد النفسية، إضافة إلى فعالية "أساسيات كرة القدم في مجال الصحة والرياضة والترفيه" بمشاركة 20 عضوا في مقر النادي في الصالة الرياضية لمدة ثلاثة أيام نفذها خالد راشد الدوسري، وهدفت الفعالية إلى تدريب الأعضاء على أساسيات كرة القدم وتنافس الطلاب فيما بينهم والتحدي وصقل المهارات وتعزيز الانتماء لديهم وفوائد صحية ومعنوية.ونظم نادي قيس بن عاصم فعالية "في ضيافتنا" لمدة يوم واحد، وذلك في مقر الديوانية في النادي، وهدفت إلى تدريب الأعضاء على حسن الاستقبال والضيافة والعادات الحميدة والإيجابية وإكرام الضيف في مجال النشاط الثقافي والاجتماعي، وتحقيق أعلى درجات الخدمة المجتمعية ونشر الثقافات، والتعرف على عادات العالم، والاستمتاع وبناء الثقة بالفرد وتطوير المهارات واكتساب الخبرات.//انتهى//15:21ت م0155