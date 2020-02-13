الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسدشنت كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مع شركة هواوي، معمل هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، بهدف تعزيز فرص التدريب المتاحة للطلاب في ظل النمو المتسارع الذي يشهده مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بحضور مسؤولي الكلية والشركة.وأوضح عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة الدكتور وليد الروضان أن الشراكة الاستراتيجية مع شركات عالمية كبيرة مثل هواوي في تطوير برامج الاكاديمية والتعاون في مجال الابتكار سيلعب دوراً مهماً في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل ودعم الاقتصاد والتحول الرقمي في المملكة.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية دينيس زهانج: " قيم الابتكار والمعرفة هي مفاهيم في غاية الأهمية لبناء عالم متصل بالكامل في هذه الحقبة الرقمية، ولذلك لا بد من رعاية المواهب السعودية وإعدادها لدخول سوق العمل في المستقبل، ونحن فخورون بالعمل مع مؤسسة رائدة مثل جامعة الإمام ممثلة بكلية علوم الحاسب والمعلومات للإسهام في سد الفجوة الرقمية، وسنعمل على مخرجات هذا التعاون وهو تدريب 100 طالب كحد أدنى على شهادات هواوي المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات في عام أكاديمي واحد.//انتهى//16:56ت م0187