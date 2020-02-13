نجران 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسنفذ فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة نجران "جستر" بالتعاون مع مكتب الإبداع بصحة نجران، أمس فعالية برنامج موهوب، وذلك بمستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة بمشاركة طلاب وطالبات التربية الخاصة بمدارس دار الأحفاد.وتضمنت الفعالية مبادرة الرسم والتصوير الفوتوغرافي لأطفال اضطرابات النمو والسلوك وذوي الإعاقة بمركز اضطرابات النمو والسلوك.وأبانت المدير التنفيذي لفرع جستر نجران، إيمان آل دويس أن الفعالية تأتي ضمن برامج وانشطة الجمعية هذا العام والتي تهدف للرفع من مستوى الوعي لدى المجتمع عن ذوي الإعاقة وذلك عبر تقديم البرامج وورش العمل بواسطة مدربين متخصصين في هذا المجال.// انتهى //16:56ت م0189