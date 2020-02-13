حائل 19 جمادى الآخر 1441هالموافق 13 فبراير 2020م واساستقبل وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ بمكتبه اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس فوزان الفوزان لمناقشة مشاريع فرع وزارة الإسكان بحائل .وجرى خلال اللقاء استعراض أنشطة فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في توزيع المساكن وفق فروع منتجات وزارة الإسكان.وحث آل الشيخ على مضاعفة الجهد وبذل مزيد من الخدمات وتسهيل اجراءات المستفيدين من المواطنين، مقدما شكره للمهندس "الفوزان" على الجهود التي تبذل من منسوبي فرع الوزارة بحائل.// انتهى//16:59ت م0190