المنامة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,662.57 بارتفاع قدره 0.84 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 760.09 بانخفاض قدره 1.00 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و442 ألفاً و135 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 881 ألفاً و426 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 85 صفقة.// انتهى //17:09ت م0194