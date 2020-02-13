القاهرة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا طفيفًا لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء انتقائية من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد المصريين والعرب، قابلها مبيعات للمؤسسات المحلية والعربية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو نصف مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر700 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر1 مليار جنيه منها 500 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1ر0% ليبلغ مستوى 45ر13859 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 72ر0% مسجلاً 53ر1266 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 27ر0% ليغلق عند مستوى 09ر1384 نقطة.// انتهى //17:09ت م0195