طرابلس 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسزار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليبيا خلال الأيام الماضية، تفقد خلالها مراكز إيواء النازحين في طرابلس، إضافة إلى أحد مخيمات النازحين في بنغازي.والتقى الوفد خلال وجوده في المدينتين عددا من المسؤولين، كما عقد اجتماعا في مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي في بنغازي حسب بيان الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي اليوم.وتناول الاجتماع الشراكة بين الطرفين في تقديم يد العون ومساعدة المتضررين جراء الأوضاع الإنسانية في ليبيا حاليًا.وضم الوفد رئيس لجنة الصليب الأحمر بيتر مورير، ونائب رئيس العمليات بأفريقيا باتريك يوسف، ورئيسة البعثة لدى ليبيا مريان جاسر، وعددا من مسؤولي البعثة.// انتهى //17:10ت م0197