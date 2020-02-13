طرابلس 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسوصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إلى مدينة بنغازي اليوم للقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.وتأتي زيارة دي مايو إلى بنغازي وفقاً لمصادر القيادة العامة للجيش الليبي بعدما التقى أمس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في العاصمة طرابلس.وقال الوزير الإيطالي: إن «خطر الإرهاب في ليبيا لا يمكن التقليل من شأنه»، لافتًا النظر إلى أن هناك «دولاً تتجاهل السلام وتستمر بتسليح أطراف النزاع»، وشدد على أن ذلك «أمر لا يمكننا القبول به» حسب تصريحات له أمس عقب لقائه السراج وباشاغا.// انتهى //17:10ت م0198