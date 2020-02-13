الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن مندوبة المملكة الدائمة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" .وبحث الجانبان خلال اللقاء جهود المملكة الإغاثية والإنسانية ومستجدات البرامج التعليمية المنفذة لصالح الشعب اليمني واللاجئين السوريين ولاجئي الروهينجا وبقية الشعوب المنكوبة في العالم.وأشادت مندوبة المملكة الدائمة في منظمة اليونسكو بالمساعدات الإنسانية التي يقدمها المركز للدول المتضررة حول العالم خصوصًا في قطاعات الثقافة والعلوم والتربية والتعليم .//انتهى//17:15ت م0200