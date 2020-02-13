الطائف 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأطلق معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم, فعاليات مؤتمر الصيدلة في نسخته الثالثة, الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمساهمة 20 متحدثاً من أبرز المهتمين والمختصين في مجالات الصيدلة وعدد من قيادات الصحة في مجال الصيدلة, وبمشاركة أكثر من 1200 ممارس, وذلك بفندق الطائف انتركونتنتال.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها دشن معاليه المعرض المصاحب, بمشاركة 30 مستشفى من مختلف القطاعات والجهات الحكومية بالمملكة، بمشاركة القيادات الصحية بالوزارة ومديري عدد من الإدارات الحكومية بالمحافظة, كما تخلل الحفل العديد من الكلمات.وأعرب معالي محافظ الطائف عن شكره وتقديره لصحة الطائف عل جهودهم المميزة في تنظيم المؤتمر، وحسن الإعداد له وعلى راسهم مدير الشؤون الصحية بالمحافظة سعيد القحطاني، متمنياً الخروج بتوصيات تخدم الجانب الصحي, كما كرّم معاليه الجهات والأفراد المتميزين في مجالات الرعاية الصيدلية.يذكر أن الصحة في الطائف درجت على تنفيذ هذا المؤتمر ونسخة هذا العام هي الثالثة بالشراكة مع الإدارة العامة للرعاية الصيدلانية بالوزارة ، كما عمدت إلى استقطاب العديد من الشركاء في القطاع العسكري والخاص والمهتمين والمختصين لإثراء جلسات وفعاليات المؤتمر طيلة أيامه الثلاثة من خلال عدد من الجلسات العلمية واوراق العمل المتنوعة, إلى جانب تسليط الضوء على مستقبل التخصصات الصيدلية واخر المستجدات العلمية والتجارب المتنوعة من خلال عدد من الورش.ويقدم المؤتمر للمرة الأولى المسابقة الوطنية للتثقيف الدوائي لطلاب الصيدلة, إلى جانب عدد من البرامج المتنوعة التي تحفز العاملين والمهتمين بهذا المجال, كما كانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد اعتمدت المؤتمر بـ 38 ساعة تعليم طبي مستمر.// انتهى //17:52ت م0213