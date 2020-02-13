الكويت 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، في مكتبه بالسفارة اليوم، وفداً من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وفاء العجروش.واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن الهيئة واختصاصها وأعمالها في الوصاية على أموال القصر، ورؤيتها في التميز محلياً وإقليمياً في مجال رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المشمولين بالنظام.وعبر سمو سفير خادم الحرمين الشريفين عن شكره لرئيسة وأعضاء الوفد على الزيارة والدور المميز الذي تقوم به الهيئة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في زيارتهم لدولة الكويت.// انتهى //18:02ت م0215