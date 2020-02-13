لندن 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم تعديلات وزارية لتنفيذ متطلبات مرحلة ما بعد الخروج الأوروبي.وجاء أبرز القادمين الجدد وزير المالية ريشي سوناك، خلفًا لساجد جافيد الذي استقال صباح اليوم، فيما تمت ترقية وزير التنمية الدولية ألوك شرما إلى منصب وزير الأعمال إلى جانب شغل منصب الوزير المسؤول عن مؤتمر المناخ COP26 الذي ستستضيفه مدينة غلاسكو شهر نوفمبر القادم.وحلت آن ماري تريفيلان مكان ألوك شرما وزيرةً للتنمية الدولية، فيما شغل أوليفر دواننق منصب وزير الثقافة خلفًا للبارونة موغان.واحتفظ كل من دومينيك راب بمنصب وزارة الخارجية، وبريتي باتيل بحقيبة الداخلية، فيما تستمر التعيينات في عدد من الوزارات الأخرى.// انتهى //18:30ت م0217