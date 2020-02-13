بوخارست 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، في بوخارست، عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الرومانية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا.واستعرض معاليه خلال اللقاءات تطور وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الرومانية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.// انتهى //18:39ت م0218