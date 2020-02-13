نيويورك 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على تراجع في المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت اليوم عن مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح ، في الوقت الذي تدافع فيه المستثمرون لشراء أصول الملاذ الآمن بفعل ارتفاع كبير في أعداد الوفيات وحالات الإصابة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في الصين.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 115.39 نقطة أو 0.39 بالمئة ليصل إلى 29436.03 نقطة، وفتح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا 13.55 نقطة أو ما يعادل 0.40 بالمئة إلى 3365.90 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 68.92 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 9657.04 نقطة عند الفتح.// انتهى //18:40ت م0220