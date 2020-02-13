الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأعلن منتدى عجمان للإعلام الرقمي اليوم ، فوز الهيئة العامة للرياضة بجائزة التميز في فئة الاتصال المؤسسي لعام 2020.جاء ذلك خلال المنتدى الذي احتضنته مدينة عجمان الإعلامية الحرة اليوم ، برعاية سمو الشيخ عمَّار بن حميد بن راشد النعيمي ولي عهد عجمان، حيث تسلم وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاء الله السلمي الجائزة خلال المنتدى الذي يقام دعماً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم "اليونسكو" في احتفالاته بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، والذي ناقش الاستراتيجيات الحديثة للإعلام الرقمي واستراتيجيات تطوير الإعلام، ولتسليط الضوء على نجاحات المؤسسات الإعلامية في تطوير بنية تحتية متوازنة للإعلام الشامل، والقيام بدور إيجابي بارز في تطوير المجتمع، ومواجهة أبرز التحديّات وطرح الحلول التنافسية.ويأتي فوز الهيئة العامة للرياضة بهذه الجائزة، نتيجة للدور البارز الذي لعبته طوال عام مضى في جانب التغطيات الإعلامية، والتفاعل عبر منصات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت الهيئة بتغطية ما يزيد على 44 فعالية متنوعة ما بين مؤتمرات كبرى وفعاليات رياضية متنوعة ومناسبات عالمية، تضمنت تغطيات مباشرة ولحظية أثناء الحدث، وبكافة اللغات، عبر جميع الشبكات الاجتماعية الخاصة بالهيئة، إضافة إلى تخصيص فريق إعلامي متكامل في كل فعالية، لضمان وصول رسالة الهيئة للجماهير بالطريقة المثلى وفق أفضل المنهجيات الإعلامية الرقمية الحديثة، التي تستهدف الفئات كافة.// انتهى //18:41ت م0221