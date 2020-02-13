تبوك 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بقسم الإرشاد البيطري اليوم , بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية بتبوك , محاضرة تعريفية عن مرض " الحمى المجهولة " استهدفت مربي الماشية المتقدمين على برنامج تمويل مربي المواشي, وذلك على مسرح الفرع بتبوك .وتناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور عصام الدين، شرحاً مفصلاً عن مرض "الحمي المجهولة" ومسبباتها وطرق انتقالها وأعراضها والوقاية والعلاج منها وأهمية اللقحات البيطرية.واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح بين المربين والمحاضر وتمت الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص.من جانبه أكد مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن تنظيم مثل هذه المحاضرات والورش يأتي إنطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي المواشي بشكل عام بالمنطقة.// انتهى //18:42ت م0222