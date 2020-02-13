طرابلس 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسالتقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر اليوم في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي .وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تأمين الحدود البحرية ومنع تسلسل عناصر الميليشيات الإرهابية والإجرامية عبرها ومحاربة الإرهاب بصفة عامة، كما أثنى خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية في دعم سبل حل الأزمة الليبية .شدد على دعم إيطاليا لجهود التسوية في ليبيا والخروج بحل سياسي للأزمة في البلاد على ضوء مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا» مشدداً على أهمية العلاقات الإيطالية - الليبية، وأن ما يجري في ليبيا يؤثر على إيطاليا وما يجري في إيطاليا يؤثر على ليبيا.وأشار إلى أن الجيش يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بعد أن سيطر على 90% من البلاد ودحر الجماعات المتطرفة وعصابات الهجرة غير الشرعية منها.// انتهى //18:44ت م0223