عام / سمو الأمير سعود بن جلوي يفتتح المؤتمر السنوي الرابع لطب وجراحة السمنة
الخميس 1441/6/19 هـ الموافق 2020/02/13 م واس
جدة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة اليوم ، المؤتمر السنوي الرابع لطب وجراحة السمنة والذي تنظمه الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة ويستمر لمدة 3 أيام، بحضور الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده ، ورئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة الدكتور عدنان مفتي ، وذلك بفندق هيلتون جدة.
وفور وصول سموه ، افتتح المعرض المصاحب الذي اشتمل على ( ١٠) أجنحة لشركات متخصصة في طب وجراحة السمنة ، كما تجوّل في المعرض ، مستمعاً إلى شرحٍ عن أحدث الأجهزة لطب وجراحة السمنة والشركات الوطنية المشاركة في المعرض ، كما اطلع على الملصقات المشاركة في المؤتمر.
عقب ذلك عُزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم.
وقدم الدكتور عبده شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، لرعايته الكريمة للحفل ، ولصاحب السمو الأمير سعود بن جلوي لتشريفه افتتاح الحفل ، موصولا شكره للمشاركين والداعمين والحضور.
وفي ختام الحفل كرّم سموه الجهات المشاركة والرعاة والتقطت الصور التذكارية.
يذكر أن المؤتمر سيناقش طرق الوقاية والحلول الجراحية وغير الجراحية المتاحة لعلاج السمنة ، وسيشارك في هذا الحدث الهام متحدثون من داخل المملكة ، إضافة إلى متحدثين من الوطن العربي ، وجراحين من أوروبا وأمريكا الشمالية.
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18:59ت م
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