أحد المسارحة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساختتمت اللجنة النسائية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بقرية مزهرة التابعة لمركز الحكامية اليوم، برنامج "المشغولات اليدوية", وذلك بمقر اللجنة.وهدف البرنامج إلى تعريف المشاركات بأساسيات المشغولات اليدوية وأنواعها المختلفة و تطوير مهاراتهن في التطريز و فن الديكباج والطباعة والتزين وصناعة اللوحات الفنية ومساعدتهن في فتح مشاريعهن الخاصة.// انتهى //19:21ت م0234