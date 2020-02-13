اجتماعي / اختتام برنامج "المشغولات اليدوية" بتنمية مزهرة بجازان
الخميس 1441/6/19 هـ الموافق 2020/02/13 م واس
أحد المسارحة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس
اختتمت اللجنة النسائية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بقرية مزهرة التابعة لمركز الحكامية اليوم، برنامج "المشغولات اليدوية", وذلك بمقر اللجنة.
وهدف البرنامج إلى تعريف المشاركات بأساسيات المشغولات اليدوية وأنواعها المختلفة و تطوير مهاراتهن في التطريز و فن الديكباج والطباعة والتزين وصناعة اللوحات الفنية ومساعدتهن في فتح مشاريعهن الخاصة.
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19:21ت م
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