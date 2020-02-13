الأمم المتحدة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاعتراف بالدور المستديم الذي تؤديه الإذاعة في تعزيز التنوع والمساعدة في بناء عالم أكثر سلمًا وشمولًا للجميع.جاء ذلك في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يأتي هذا العام بعنوان "نحن الإذاعة، نحن التنوع."وقال الأمين العام، في رسالته، إن الإذاعة تعد وسيلة من وسائل الاتصال التي تسهم في التقريب بين الناس، وفي عصر تتطور فيه وسائل الإعلام بصورة متسارعة، تحتفظ الإذاعة بمكانة خاصة داخل كل مجتمع محلي كمصدر يسهُل الوصول إليه لاستقاء الأخبار والمعلومات المهمة.وأشار إلى أن الإذاعة تمثل أيضًا مصدرًا للابتكار، حيث كانت لها الريادة في إنتاج برامج التفاعل مع الجماهير وبث المحتوى المستمدّ من المستخدمين قبل عقود من تحوّل هذه الممارسة إلى تيار شائع.وأضاف الأمين العام أن المنتجات الإذاعية تزخر بتنوع رائع من حيث أشكالها ولغاتها، وهو تنوع يتجلى حتى في صفوف المهنيين الإذاعيين أنفسهم.// انتهى //19:23ت م0236