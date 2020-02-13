طرابلس 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واستسلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، اليوم دعوة لحضور الاجتماع المخصص لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020، وذلك خلال استقباله نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو ومساعدته ريتا سيدارت.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج، أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، تناول الأوضاع الإنسانية المستجدة والناتجة عن تداعيات العدوان، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، إضافة إلى احتياجات النازحين، وسبل تحسين أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين.وتستعد مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لإطلاق «خطة الاستجابة الإنسانية 2020» الأحد المقبل، وتقول إن الخطة تركز على الفئات الضعيفة ممن هم بحاجة إلى المساعدة الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، وبناءً على ما تم تقديره من احتياجات، تعطي خطة الاستجابة الأولوية لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية والحماية وتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ودعم سبل كسب الرزق وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والضرورية على الأدلة.// انتهى //19:38ت م0237