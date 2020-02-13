بيروت 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسانتهكت طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اليوم الأجواء اللبنانية وحلّقت فوق الحدود الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة، متجاوزة الخط الأزرق الحدودي.وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنه بالتزامن مع ذلك وردت اتصالات إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تفيد بالعثور على أكياس تحوي حقناً طبية وأمصالاً وأدوية عند شاطئ بلدة المنصوري جنوبي لبنان، وقد توجهت إلى المكان دورية من المديرية، وعملت على رفع هذه النفايات ونقلها من المكان بعد فتح تحقيق بالحادث، ليتبين أنها أمصال ونفايات طبية ممهورة بإشارات وكتابات عبرية.// انتهى //19:51ت م0241