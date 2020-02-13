واشنطن 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم أن مفاوضات جرت بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لبحث اقتراح بخفض العنف مدة سبعة أيام.وقال وزير الدفاع للصحفيين في مؤتمر صحافي في بروكسل: "نقول دائماً إن أفضل حل، إن لم يكن الحل الوحيد، في أفغانستان هو (التوصل) لاتفاق سياسي، وجرى إحراز تقدم على هذه الجبهة وسيكون لدينا المزيد لنعلنه بهذا الخصوص قريباً".وأضاف الوزير إسبر: "ستكون هناك عملية تقييم مستمرة مع المضي قدماً في محاولة البحث عن الحلول المناسبة".// انتهى //19:58ت م0243