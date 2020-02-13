الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم فوزا مهما على مضيفه الاتفاق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وافتتح كارلوس ستراندبيرغ التسجيل للحزم في الدقيقة 48 من كرة رأسية قوية، قبل أن يضيف كريم يودا الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد انفراد تام بمرمى حارس الاتفاق من منتصف الملعب.ونجح الاتفاق في تقليص الفارق في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه سعد السلولي، بعدما واجه حارس مرمى الحزم، عقب تمريرة مميزة من زميله المغربي وليد أزارو, ليعود ستراندبيرغ ويسجل الهدف الثالث لفريق الحزم في الدقيقة 59، بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أودعها برأسه داخل الشباك، إلا أن محمد الكويكبي مهاجم الاتفاق تمكن من تقليص النتيجة لفريقه للمرة الثانية حينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 65 من تسديدة يسارية من مشارف منطقة الجزاء.وبهذه النتيجة يرفع الحزم رصيده إلى 22 نقطة يحتل بها المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الـ12.// انتهى//20:25ت م0247