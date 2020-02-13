جدة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسوصل فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة .وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومدير شرطة المحافظة اللواء محمد بن فهد آل صقر ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .// انتهى //21:36ت م0262