الجزائر 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد, الذي سلمه رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أبرز الوزير الموريتاني عزم الطرفين على تعزيز روابطهما الثنائية, مشيرًا إلى أن الرئيس الجزائري وجه لنظيره الموريتاني دعوة للقيام بزيارة الجزائر.//انتهى//21:41ت م0266