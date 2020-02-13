جيزان 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس‫شارك أكثر من 1500 طالب من المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في فعاليات المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها في دورته الـ 12 ، التي جاءت تحت عنوان "النظافة من الإيمان حماية للإنسان وتنمية للمجتمع"، وذلك بمشاركة محافظي محافظات المنطقة وعدد من الجهات الحكومية.‬وجاء المشروع بهدف رفع الوعي بأهمية حماية البيئة من خلال الممارسة العملية وتنمية ذلك في نفوس الطلاب لتصبح سلوكاً وواقعاً في حياتهم اليومية ، كذلك لغرس قيم الانتماء الوطني والمبادرة الإيجابية والتعاون ومحبة الآخرين لدى الطلاب، بالإضافة للإسهام في تنمية حب العمل التطوعي في نفوس المشاركين .‬‫وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية والاجتماعية التي تؤديها المؤسسة التعليمية والتي تعد من القطاعات الهامة والحيوية في المجتمع ومستقبل الوطن ، موضحاً أن الإدارة نفذت العديد من الفعاليات كخدمة الشواطئ وخدمة الأماكن العامة والعناية بالأماكن السياحية والتشجير وتوزيع المنشورات التوعوية وذلك نظراً لبيئة المنطقة ذات الطبيعة الخلابة والتنوع الواسع ، مضيفاً أن المشروع يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في الشراكة بين القطاعات بما يخدم المنطقة ويحافظ على البيئة فيها ويزيد من نسبة التطوع والمتطوعين بالمجتمع .// انتهى //21:42ت م0267