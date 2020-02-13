اجتماعي / تنمية مزهرة في جازان تنظم الديوانية الاجتماعية
الخميس 1441/6/19 هـ الموافق 2020/02/13 م واس
أحد المسارحة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة بمركز الحكامية بمنطقة جازان، الديوانية الاجتماعية بعنوان "أمراض الروماتيزم الوقاية والعلاج"، وذلك ضمن برامجها الاجتماعية للعام الحالي .
وشارك في الدورة نحو 50 طبيبًا وممارسًا صحيًا ، حيث اشتملت الديوانية التي قدمها استشاري الباطنة والروماتيزم الدكتور نبيل حكمي عرضًا لتاريخ أمراض الروماتيزم وأنواعه وطرق الوقاية قبل تفاقم المرض ووصوله إلى مراحل متأخرة ، مقدمًا توصيات لمرضى الروماتيزم بسرعة علاج المرض والذهاب للمتخصصين في علاجه .
وأكد أهمية زيادة الوعي بأعراض الروماتيزم مبكراً ، محذرًا من المشاكل المترتبة على بعض الحالات المتأخرة والمستعصية ، التي تصل إلى تشوه المفاصل أو تلفها مما يستدعي التدخل الجراحي .
وجاءت الديوانية ضمن سلسلة برامج اللجنة ودورها في توعية المجتمع المحلي بمزهرة .
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21:42ت م
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