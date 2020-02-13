أحد المسارحة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة بمركز الحكامية بمنطقة جازان، الديوانية الاجتماعية بعنوان "أمراض الروماتيزم الوقاية والعلاج"، وذلك ضمن برامجها الاجتماعية للعام الحالي .وشارك في الدورة نحو 50 طبيبًا وممارسًا صحيًا ، حيث اشتملت الديوانية التي قدمها استشاري الباطنة والروماتيزم الدكتور نبيل حكمي عرضًا لتاريخ أمراض الروماتيزم وأنواعه وطرق الوقاية قبل تفاقم المرض ووصوله إلى مراحل متأخرة ، مقدمًا توصيات لمرضى الروماتيزم بسرعة علاج المرض والذهاب للمتخصصين في علاجه .وأكد أهمية زيادة الوعي بأعراض الروماتيزم مبكراً ، محذرًا من المشاكل المترتبة على بعض الحالات المتأخرة والمستعصية ، التي تصل إلى تشوه المفاصل أو تلفها مما يستدعي التدخل الجراحي .وجاءت الديوانية ضمن سلسلة برامج اللجنة ودورها في توعية المجتمع المحلي بمزهرة .// انتهى //21:42ت م0268