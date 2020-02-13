‎جدة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس‎عقد مجلس نظارة وقف لغة القرآن بجامعة الملك عبدالعزيز اجتماعه الأول اليوم برئاسة رئيس مجلس نظارة الوقف ، معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي .‎وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها الوقوف على آخر الاستعدادات لحفل تدشين الوقف الذي سيعقد برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة الثلاثاء المقبل .‎يذكر أن مبادرة وقف لغة القرآن تعد من أهم مبادرات جامعة الملك عبدالعزيز المقدمة لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" بوصفها مبادرة مؤسسية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لمبادرات اللغة العربية وبرامجها بمهنية مؤسسية عالية .//انتهى//21:52ت م0270