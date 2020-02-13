نواكشوط 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسدعت منظمة الأمم المتحدة الفاعلين السياسيين في دول غرب إفريقيا المقررة أن تنظم انتخابات خلال العام الجاري، إلى تنظيم حوارات من أجل تسوية الخلافات بينهم.وحثت الأمم المتحدة مكتبها في غرب إفريقيا والساحل، الذي يتخذ من موريتانيا مقرًا له، إلى تشجيع مختلف الأطراف السياسية بكل من مالي والتوغو وغينيا كوناكري وساحل العاج وبوركينافاسو وغانا والنيجر على الجلوس على طاولة الحوار.وأكدت الأمم المتحدة التعاون من أجل تسهيل إجراء الانتخابات في الآجال المحددة، وتكون حرة وعادلة وذات مصداقية وسلمية.وتستعد التوغو لتنظيم انتخابات رئاسية في 22 من الشهر الجاري، فيما ينتظر أن تنظم 5 دول أخرى انتخابات رئاسية خلال الأشهر المقبلة، يأتي ذلك وسط جدل سياسي بكل من غينيا كوناكري وساحل العاج، بشأن احتمال ترشح رئيسيهما ألفا كوندي والحسن واتارا لولاية رئاسية ثالثة.// انتهى //22:18ت م0275