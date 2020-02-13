الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسبدأ رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم زيارة إلى ألمانيا تستغرق يومين، للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن 2020م وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري.وسيلتقي حمدوك يوم غد الجمعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، كما سيلتقي على هامش المؤتمر عدداً من الشخصيات الإقليمية و الدولية الفاعلة المهتمة بالشأن السوداني .وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء لألمانيا في إطار تطوير العلاقات مع جمهورية ألمانيا عقب ثلاثين عاماً من الفتور، حيث من المتوقع أن تدفع الزيارة في اتجاه تعزيز العلاقات مع أوروبا وعودة السودان للمجتمع الدولي.//انتهى//22:41ت م0278