دبلن 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأقيم اليوم منتدى تعريفي عن الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وذلك برعاية سفارة المملكة لدى إيرلندا وشركة تاكس باك العالمية.وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير كلمة بهذه المناسبة بحضور مسؤولي عدد من الشركات الإيرلندية من قطاعات الصحة الرقمية والهندسة والتعليم والخدمات المالية الرقمية، وممثلين من وزارة الخارجية والمؤسسات التجارية.وقام ممثل هيئة الاستثمارات العامة في بريطانيا وإيرلندا عبدالعزيز الغفيلي باستعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية حيث تأتي هذه الفعالية ضمن التحضيرات لملتقى الأعمال السعودي الإيرلندي القادم.// انتهى //23:26ت م0281