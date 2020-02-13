الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم على منتخب العراق بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن المعسكر الإعدادي في المنطقة الشرقية، والمقام تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا في الدمام .وأحرز هدف الأخضر المهاجم محمد مران في الدقيقة 25 من مجريات المباراة.ودخل المدير الفني بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من: مشاري سنيور في حراسة المرمى، وسعد الموسى، ونواف المطيري، ومحمد العوفي، وخالد دغريري، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وسلطان العنزي، وهزاع الغامدي، وأيمن يحيى، ومحمد مران.يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.// انتهى //23:26ت م0282