الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسيواصل معرض التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020 " فعالياته في أكبر تظاهرة علمية إبداعية سعودية، تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، حيث أثرى 151 مشروعاً شغف زائري أولمبياد الإبداع 2020 ، الذي انطلقت فعالياته أمس في رحاب جامعة الملك سعود.وقدم المشاركون إبداعاتهم التي تجسّد الشراكة المميزة والناجحة بين "موهبة" ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع؛ لدعم الطلبة في مشروعاتهم البحثية، ويمثلون في التصفية النهائية لأولمبياد "إبداع 2020" 12 إدارة تعليمية للبنين و13 إدارة تعليمية للبنات، تأهلوا من المرحلة الرابعة من الأولمبياد والخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي أُقيمت في كل من الرياض وجدة والخبر بالتعاون مع إدارات تعليم الموهوبين في المملكة، وشارك فيها 301 طالب وطالبة من 38 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، تحت إشراف نخبة من المشرفين المميزين.ويُعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشروعات المميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى والمشاركات الدولية.// انتهى //23:36ت م0283